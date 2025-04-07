В России предложили ввести уполномоченного по правам животных

Первый зампред комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев предложил создать институт уполномоченного по защите животных. Об этом сообщает РИА Новости.

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Депутат направил законопроект в правительство. В документе говорится, что назначенный на эту должность должен будет контролировать соблюдение законов об ответственном обращении с животными. Ему предстоит следить за работой органов власти, ветеринарных служб и других организаций.

«Уполномоченный нужен, чтобы заработала схема: чипирование домашних собак, учет, штрафы для хозяев, если их питомцы натворили дел (...) Если все получится, улицы станут безопаснее, а собаки — под присмотром», — сказал Гусев.

Ранее сообщалось, что Общественная палата не поддержала законопроект, который направлен на защиту людей от нападений бездомных животных. Значительная часть случаев нападения на людей в различных регионах, как отмечается в документе, связана с животными, которые имеют владельца.