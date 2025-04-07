Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что отсутствие представителей Европейского союза в дипломатическом процессе по Украине было неизбежным в силу догматичности их взглядов.

«Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно», — написал он в Telegram-канале.

Дипломат подчеркнул, что ЕС сделал всё возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от его видения.

Ранее Ульянов заявил, что в 2007 году, когда на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин призвал Запад прекратить игнорировать жизненные интересы нашей страны, западная аудитория не была для этого призыва достаточно зрелой, и сегодня виден соответствующий результат.