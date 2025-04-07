Россия намерена заключить договор о партнерстве с новой страной

Россия намерена в этом году подписать с Венесуэлой договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом газете "Известия" рассказали в посольстве РФ в Каракасе. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что договор будет важной вехой на пути развития двустороннего сотрудничества.

© Газета.Ru

Москва и Каракас планируют заключить его, как только представится возможность. Было бы символично сделать это в год 80-летия установления дипотношений между странами. По словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве полностью согласован и готов к подписанию.

Он призван закрепить перемены качественного характера, создать прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. 14 марта в Венесуэле заявили о четырехкратном росте экспорта какао, кофе и авокадо в Россию.