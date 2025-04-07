В Британии заявили об успехе спецпредставителя Путина на переговорах с США

Глава Фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев переиграл США на переговорах по Украине в Вашингтоне. Об этом заявило издание The Guardian.

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По словам автора статьи, Дмитриев отправился в Вашингтон с целью «удержать» президента США Дональда Трампа на своей стороне. Это произошло на фоне недовольства американского лидера по поводу прекращения огня.