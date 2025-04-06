Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выступил за развитие культурного сотрудничества с Арменией настолько, насколько к этому будет готова армянская сторона.

Он рассказал, что в Ереване намерен провести встречи с руководителями разных ведомств Армении.

"Я буду завтра и послезавтра встречаться с разными руководителями разных ведомств - и министерства иностранных дел, и министерства культуры, и в правительстве, поскольку я все еще спецпредставитель президента России по международному и культурному сотрудничеству. Мы готовы на все, к чему готова армянская сторона. Вот, пожалуй, мой ответ. Все, к чему готова армянская сторона, мы к этому готовы", - сказал Швыдкой в беседе с журналистами, в ответ на вопрос, на какие шаги готова российская сторона для развития отношений в культурной сфере с Арменией.

Спецпредставитель отметил, что это касается, в частности, развития отношений в кинематографе, театральном и исполнительном искусствах, художественном образовании.