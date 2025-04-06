В Госдуме высмеяли намерение Конгресса США объявить импичмент Трампу

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Намерение Конгресса США объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу не более чем игра в демократию, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что вряд ли это повлечет реальную угрозу Трампу.

Вряд ли это будет реальной угрозой, но нервы попортит точно. Все эти митинги, импичмент — это игра в демократию. Главное, чтобы это проявлялось именно в таком законном ключе, — высказалась Журова.

Она выразила мнение, что Трамп вряд ли будет обращать внимание на подобные давления. Парламентарий напомнила, что во время его прошлого президентского срока были более бурные протесты.

У них там свои процессы, они таким образом демонстрируют демократию. В прошлый раз сразу начались очень жесткие нападки на Трампа. И он все свое президентство только и делал, что был на грани объявления импичмента. Даже просто работать-то не давали. Я думаю, Трамп, как в прошлый раз, на это обращать внимание не будет. Сейчас, кажется, он уже закалился, — заключила Журова.

Ранее член палаты представителей Соединенных Штатов от Демократической партии Эл Грин пообещал инициировать процесс импичмента Трампа в ближайшие 30 дней. Такое решение конгрессмен объяснил тем, что хозяин Белого дома не заслуживает своей должности.

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