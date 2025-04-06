Европейские страны, которые спровоцировали в мире уже две мировые войны, вновь подводят планету к краю пропасти. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

«Европа, которая была источником двух мировых войн, снова подводит планету к краю пропасти. Заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием», — сказала Матвиенко в ходе своего выступления на пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

В начале апреля бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил о желании Европы развязать конфликт с Россией, несмотря на то, что у нее нет ни сил, ни средств для ведения войны. Джонсон отметил, что эти намерения лидеров стран ЕС показывают, что история их ничему не научила.

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До этого глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что желание Европы нанести поражение России уже проходили в мировой истории. Он напомнил, что те же цели были у Наполеона и Гитлера и призвал европейцев вспомнить, чем все это закончилось. По мнению министра, в настоящий момент наблюдается похожая ситуация.

Ранее ирландский журналист заявил, что настоящие разжигатели войны находятся в Европе, а не в России.