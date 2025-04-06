Глава РФПИ: новые контакты между РФ и США могут состоятся на следующей неделе
Очередные российско-американские контакты могут состояться уже на следующей неделе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом пишет ТАСС.
Журналисты попросили спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами рассказать о том, когда пройдут следующие переговоры между российскими и американскими контактными группами.
«Уже на следующей неделе», — отметил Дмитриев.
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Глава РФПИ уточнил, что администрация президента США Дональда Трампа настроена «созидательно» и ведет себя уважительно в диалоге с Москвой.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва желает продолжить совместную работу с США по мирному урегулированию на Украине.