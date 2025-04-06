Враги России до сих пор находятся в американском правительстве, и многие страны пытаются сорвать попытку диалога между РФ и США. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу по итогам своей поездки в Америку.

"Безусловно, большое количество врагов России до сих пор находится в американском правительстве. Они никуда не делись. То, что называется глубинное государство, находится на своем месте. И также очень большое количество других стран пытаются сорвать попытку диалога, попытку восстановления отношений между Россией и США. Поэтому сейчас есть такая хрупкая надежда на то, что диалог восстановился. Но, безусловно, надо противостоять в том числе информационным атакам, которые происходят, чтобы то потепление, которое наметилось, не сорвать", - сказал он.

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Дмитриев подчеркнул, что идет "тотальная дезинформация", в том числе по вопросам нанесения ударов по энергетической инфраструктуре. По словам главы РФПИ, ряд ключевых людей в администрации президента США находятся в неведении, что это именно Украина наносит удары.