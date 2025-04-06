Марионеточный режим Зеленского по указке глобалистов срывает все мирные инициативы президента США Дональда Трампа, касающиеся Украины. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт РИА Новости.

Сальдо уверен, что сейчас «людоедскому режиму Зеленского война нужна как никогда», иначе он потерпит крах. При этом самого Зеленского используют глобалисты, противостоящие мирным инициативам Трампа.

«Зеленский здесь — лишь марионетка нижнего уровня, беспрекословно выполняющая указания. И он будет послушно срывать все мирные инициативы», — сказал Сальдо.

К глобалистам он отнес «аморфный конгломерат наднациональной финансово-олигархической элиты», их ставленников в руководствах государств и международных организаций. Также им помогают некоторые общественно-политические, правозащитные движения, глобальные медиа и их обслуга.

Сальдо отметил, что у Трампа и его соратников другое видение глобального будущего. Президент США понимает, что деструктивная глобализация провалилась: её отвергли массы и здравомыслящая часть западной элиты.

США сумели частично освободиться от влияния глобалистов, однако ЕС остаётся под их контролем. Сейчас представители финансово-олигархической элиты «плюют на мнение европейцев и готовы ввергнуть Европу в войну, лишь бы не отказаться от призрачного мирового господства».

Ранее аналитик немецкой газеты Berliner Zeitung также заявил, что политики ЕС намеренно подрывают мирные переговоры о прекращении украинского конфликта.

https://news.rambler.ru/world/54467099-v-germanii-raskryli-otnoshenie-es-k-konfliktu-na-ukraine/