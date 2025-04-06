Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с США вытащил туз из рукава, пишет Berliner Zeitung. В статье говорится, что в этом качестве выступил глава Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Автор публикации Томас Фасбендер пишет, что Дмитриев стал "самым высокопоставленным кремлевским чиновником", посетившим Соединенные Штаты с февраля 2022 года.

Отмечается, что он учился в США и имеет "старые контакты" с командой президента США Дональда Трампа.

"Дмитриев - это туз в рукаве Владимира Путина", - говорится в статье.

СМИ: представитель Путина обыграл США на переговорах по Украине

По мнению Фасбендера, в сравнении с ним переговорщики от США не так глубоко погружены в тематику вопроса и не обладают такими же серьезными знаниями об оппонентах.

По мнению западных наблюдателей, российская делегация на переговорах в Эр-Рияде состояла из опытных дипломатов, превосходящих по уровню их американских коллег. СМИ назвали россиян "матерыми бывшими советскими чиновниками с опытом в переговорах в десятки лет и знанием Украины".

Переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Россию на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В составе делегации США были помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.