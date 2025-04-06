В МИД вспомнили необычный поступок Жириновского

Известный политик Владимир Жириновский (1946-2022) славился своим чувством юмора, был уверен, что любое упоминание для общественного деятеля, кроме некролога, — это реклама, рассказал News.ru генеральный директор МИД РФ Алексей Островский.

Дипломат пояснил, что однажды во время поездки в Малайзию они с Жириновским оказались на пляже.

По его словам, политик разрешил ему снять на видео, как он бегал по пляжу в плавках, гонял дубиной диких обезьян. После съемки он также дал добро на публикацию этого ролика.

Островский уточнил, что продал материал в мировое телеагентство WTN, на которое были подписаны многие отечественные телеканалы. В итоге, ролик вышел в программе «До и после полуночи» на Первом канале.

«Однако окружению Жириновского не понравилось то, каким он предстал в ролике. Ему сказали, что я его опозорил на весь мир. Он тут же забыл, что давал мне такое разрешение, даже после уточняющих вопросов, и меня уволил», — заметил гендиректор МИД.

Вместе с тем, пояснил Островский, через некоторое время политик позвонил ему, попросил подъехать, переговорил с ним, предложил вернуться.

Ранее первый заместитель главы центрального аппарата ЛДПР Александр Курдюмов сообщил, что Жириновский всегда мог найти нужные слова в разговоре с любым человеком и обладал потрясающим чувством юмора.