Глава МИД Ирана: прямые переговоры с США бессмысленны

Прямые переговоры с США не имеют смысла. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает ТАСС.

«Прямые переговоры со стороной, которая постоянно угрожает применить силу <...> и которая выражает противоречивые позиции через своих различных официальных лиц, не имеют смысла», — цитирует Арагчи Agence France-Presse.

В начале марта президент США Дональд Трамп в послании верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи предложил провести переговоры по ядерной программе. Тегеран от прямого диалога отказался, но допустил продолжение переговоров через посредников.

30 марта Трамп заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил Тегерану беспрецедентными бомбардировками в случае полного отказа от сделки.