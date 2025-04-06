Как будет работать закон о защите от телефонных мошенников

Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству. На пути жуликов скоро появится сразу три десятка довольно высоких барьеров. Что предусматривает закон — в материале «Вечерней Москвы».

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Мошенники крадут деньги сотнями миллиардов! Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления одного из крупных банков, привел цифры:

— В 2024 году мошенники украли у россиян не менее 295 млрд рублей. В мае прошлого года был зафиксирован рекорд по числу мошеннических звонков — 20 млн в сутки.

Теперь, надеемся, их станет меньше. Новый закон, в частности, предусматривает маркировку вызовов: у пользователя будет отображаться наименование организации. Позвонить с любого телефона и назваться службой безопасности банка, полицейским, следователем или кем-то другим будет проблематично.

— Одно из главных, на мой взгляд, правильных новшеств: сообщения от «Госуслуг», в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора, — рассказывает директор Департамента безопасности крупной ИT-компании Игорь Липский. — Ведь мошенники почти всегда выманивают код в момент телефонного звонка, когда есть коммуникация и жертву с помощью разного рода психологических финтов можно убедить назвать цифры. Теперь мошеннику, чтобы получить код, придется перезванивать. К тому времени «клиент» почти наверняка опомнится. Правда, мошенники могут попытаться звонить в мессенджерах.

Впрочем, такой ход закон предусмотрел тоже. Госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.

— Тут проблема: все популярные мессенджеры — иностранные, даже если автор — русский парень Павел Дуров, — пояснил Игорь Липский. — Да, есть «Яндекс Мессенджер», «ТамТам», VK Teams, Compass, «Интранетус», но они, мягко говоря, непопулярны. Большинство о них даже не слышало.

Согласно закону, банки обяжут проверять, не было ли признаков выдачи денег в банкомате без добровольного согласия клиента, и если они были — ограничивать выдачу наличных на 48 часов. Также будут прекращать операции в банкоматах, если зафиксированы подозрительные действия.

— Здесь нужно сначала четко прописать, а потом отладить механизм выполнения закона, — считает финансовый аналитик Артем Извольский. — Иначе получится, что при каждом снятии денег в банкомате человеку будут звонить или писать из банка и просить подтвердить, что снимает деньги именно он. Или что он согласен на снятие денег — если, например, банковская карточка находится у жены или ребенка. Думаю, на первых порах закон в любом случае создаст трудности.

По словам эксперта, пока не очень понятно, что считать «подозрительными действиями» — это еще только будет решать Центробанк. Но есть надежда, что закон поможет спасти людей от самой изощренной схемы — когда жулики настолько запудривают человеку мозги, что он сам идет в банкомат, снимает все деньги со счета, садится в такси, едет и отдает все свои сбережения.

— Было бы, на мой взгляд, разумно, в том случае если клиент-пенсионер внезапно забирает со счета все накопления, блокировать операцию, — пояснил Артем Извольский. — Кстати, при снятии крупной суммы через кассу с пенсионерами сейчас, как правило, беседуют сотрудники банка — не звонил ли ему кто, не говорил ли каких-то непривычных вещей? А банкомат ведь не спросит! Поэтому да, в отдельных случаях снятие наличных надо блокировать.

Еще одно новшество: россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и СМС-рассылки.

— Хорошо, если это удастся реализовать, — пояснил Игорь Липский. — Выгодно ли операторам блокировать трафик, на котором они зарабатывают? И как, например, оператору определять, это спам или нет? Для кого-то — спам, а кто-то и правда хочет принять участие в соцопросе.

Согласно закону, на «Госуслугах» появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт.

— Это важно, потому что мошенники порой оформляют симки дистанционно и, взламывая «Госулуги», крадут личные данные, а потом и счета обнуляют, — пояснил Игорь Липский.

Также заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета «Госуслуг» и банковских приложений — если вы от этого номера откажетесь.

— Тоже хорошая идея. Ведь ваш бывший номер оператор может передать другому лицу, и если к телефонному номеру привязаны счета и «Госуслуги», вас могут просто обчистить, — пояснил эксперт.

СПРАВКА

По данным МВД, в 2024 году размер ущерба от действий кибермошенников вырос на 36 процентов. Было зафиксировано 486 тысяч случаев онлайн-мошенничества. При этом в полицию обращаются только 30 процентов пострадавших от такого рода мошенничества. Раскрываемость киберпреступлений составляет 23 процента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета:

— Закон, без сомнения, важный и нужный. Да, вряд ли предложенные там меры полностью защитят нас от телефонных мошенничеств. Но если все они будут работать совокупно, то путь мошенника к деньгам потенциальной жертвы станет как минимум длиннее и извилистее. И не все по нему дойдут до конечной цели. Лично мне больше всего понравилось, что закон будет стимулировать развитие отечественных мессенджеров. Мы уже давно говорим об импортозамещении в этой сфере. А на деле практически все госорганы имеют аккаунты в мессенджерах «импортных». И в этих же аккаунтах в той или иной форме идет взаимодействие с аудиторией — например, путем голосования. Если госорганы перейдут на мессенджеры российские, то за ними, я думаю, потянется и аудитория.

КСТАТИ

Самые известные жульнические схемы:

кража аккаунтов в Telegram через поддельную премиум-подписку;кража учетных записей на портале «Госуслуг»;звонки от лица ведомств: ФСБ, МВД, Банк России и другие;звонки от имени руководителей с использованием дипфейк-симуляции голоса и видео;фейковые лотереи и конкурсы;фальсификация банковских операций и счетов на оплату ВТБ выявил «улучшенную» схему работы мошенников: теперь во время разговора с жертвой аферисты стремятся создать у нее ложное чувство безопасности, убеждая, что «никаких кодов из СМС называть не надо». Принцип работы новой мошеннической схемы и как не попасть на эту уловку — в материале «Вечерней Москвы».