Посольство РФ прокомментировало задержание россиян в Аргентине

Посольство России в Аргентине держит под плотным контролем ситуацию с задержанием россиян, подозреваемых в торговле людьми, и надеется, что под охоту за сектантами не попадут непричастные к этому граждане. Об этом заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Мы внимательно следим за ситуацией, держим ее под плотным контролем, призываем не нагнетать все эти истории, но преступники должны ответить по закону", - сказал он журналистам.

По его словам, пока посольство не видит оснований заявлять, что речь идет о "новой спирали русофобских обвинений", как было в других случаях, когда "аргентинские СМИ раскручивали фейковые кампании", обвиняя россиян в неуважении законов страны и "других псевдофактах".

"Главный фигурант отсидел 11 лет в России. Вопрос в том, что действительно нужно отсоединить зерна от плевел. Нас беспокоит, чтобы под гребенку охоты за сектантами не попали люди, которые не имеют к этому никакого отношения", - добавил он.

О деле

Ранее прокуратура города Сан-Карлос-де-Барилоче выдвинула в отношении 2 мужчин, в том числе организатора религиозной секты "Ашрам Шамбалы" Константина Руднева, и 19 женщин с гражданством РФ обвинения "в участии в преступной организации", замешанной в "сексуальной эксплуатации и заключении в рабство". По версии аргентинского следствия, возможной жертвой торговли людьми стала 22-летняя беременная девушка из России. Как считает прокуратура, подозреваемые привезли ее в Аргентину, чтобы записать отцом новорожденного Руднева, чтобы он впоследствии мог претендовать на гражданство южноамериканской страны.

31 марта посольство России в Аргентине сообщило, что было проинформировано местными правоохранительными органами о задержании группы лиц, предположительно, с российским гражданством, подозреваемых в причастности к торговле людьми. В переданном списке фигурировало 13 человек. Как сообщил Феоктистов, пока посольство не получало других сообщений ни от правоохранительных органов, ни от МИД, ни от Министерства безопасности Аргентины.

В России Рудневу были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ - в организации объединения, посягающего на личность и права граждан, в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также незаконном хранении наркотиков. В 2013 году его приговорили к 11 годам тюрьмы, в 2021 году он вышел на свободу.