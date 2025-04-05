Кадыров объяснил, почему 18 лет назад он согласился возглавить Чечню

В субботу, пятого апреля исполнилось 18 лет с момента вступления Рамзана Кадырова в должность главы Чеченской Республики. Сегодня руководитель региона рассказал, почему он решил занять высокий пост и оценил, что удалось сделать за за это время.

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"Эти годы были полны испытаний, тяжелого труда и большой ответственности. Но если бы судьба сложилась иначе, я бы предпочел, чтобы эту должность занимал мой дорогой ОТЕЦ, первый президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Однако Всевышний распорядился иначе, и нам остается лишь с благодарностью принимать его волю", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, подобную ответственность он принял на себя не из-за личных амбиций, а так как верил в чеченский народ, громадный потенциал республики и в несгибаемый дух чеченцев, способных преодолевать любые испытания.

"Ради народа Ахмат-Хаджи встал на этот путь… Следовать его заветам - мой долг", - подчеркнул глава ЧР.

Рамзан Кадыров отметил, что сегодня Чечня является одним из самых развитых, безопасных и процветающих регионов России.

"От всей души благодарю каждого, кто был рядом все эти годы, кто поддерживал, кто помогал строить новую республику, кто верил и верит в ее светлое будущее", - написал глава Чечни.

Досье "РГ"

Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года в селе Центарой, которое в 2019 году переименовано в Ахмат-Юрт. С 1994 по 1996 начал работать в охране своего отца - муфтия Чечни Ахмата Кадырова. С 1996 по 2000 год был личным помощником муфтия.

С 2000 по 2004 года Рамзан Кадыров служил в МВД РФ по Чеченской Республике. После гибели Ахмата Кадырова в 2004 году, Рамзана Ахматовича назначили первым заместителем председателя правительства ЧР, в 2006-м - председателем правительства Чечни.

В 2007 году Рамзан Кадыров был назначен президентом Чечни. С сентября 2010 года должность президента Чечни была устранена, вместо нее введена должность главы региона.