Cтало известно, какие интересы у России на Коморских островах

Россия откроет посольство на Коморских островах. По данным МИД Союза Коморских островов, дано согласие на открытие российской дипломатической миссии в столице Морони. Этот шаг полностью соответствует политике Российской Федерации о сотрудничестве со странами Африки. Однако, есть у нашей страны недоброжелатели и конкуренты в регионе — все те же Франция и США.

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Коморские острова — небольшое, но важное с геополитической точки зрения государство в Восточной Африке. Расположено в Индийском океане, в северной части Мозамбикского пролива, между северным Мадагаскаром и северным Мозамбиком.

Правительство СКО приветствовало данный шаг как возможность укрепить двусторонние отношения с Москвой: об этом сказано в письме, которое направлено в российскую миссию на соседнем Мадагаскаре.

Но и это ещё не всё: по заявлению министра иностранных дел Сергея Лаврова, в ближайшее время планируется открытие посольств РФ в Гамбии, Либерии и Того.

О том, к чему приведёт возможный союз России и Коморских островов, "МК" рассказал известный политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

“Событие символическое, которое лишний раз подтверждает то, что происходит продолжение работы со стороны Российской Федерации на всех направлениях, — считает Денисов. — И приоритетом теперь являются не классические европейские регионы, а другие регионы мира, в том числе, и Африка. Сложно сказать, что у нас сильно развиты двусторонние отношения. Я думаю, что потенциал здесь может быть колоссальный. За счет того, что страна маленькая, бедная, на нее редко кто обращает какое-либо внимание. Но президент Коморских островов был одним из инициаторов африканской инициативы по урегулированию конфликта на Украине. У нас есть совершенно уникальная и замечательная история отношений, начиная с образования данной республики в 1975 году. Советский Союз тогда активно поддерживал данное государство, особенно по линии мягкой силы. То есть, проходило обучение граждан Коморских островов в Советском Союзе, этот опыт переняла впоследствии Российская Федерация, и продолжает этим заниматься и сейчас. Это консультации по различным секторам экономики, которые развиваются.

— Какие проекты Российская Федерация может реализовать на территории Коморских островов?

— На Коморских островах существует огромная проблема, она из ключевых в экономической плоскости энергогенерации. Энергогенерация вся очень устаревшая, недостаточная и ветхая. И в этом отношении те проекты, которые есть у Росатома, могут быть спасительными для государства и способны сделать из этого государства весьма конкурентно способную страну, особенно на африканском континенте.

Коморы обладают совершенно уникальным геополитическим значением с точки зрения того, что это четыре острова. Один остров оккупирован Францией. По этому вопросу было ни одно решение Генеральной Ассамблеи ООН относительно того, что этот остров Майотта принадлежит Коморам, а не Франции. Хотя в настоящий момент он является заморским департаментом Франции. Находясь на Коморских островах, если это, допустим, разведывательная база, как у французов на Майотте, ты можешь полностью отслеживать и понимать все, что происходит в Индийском океане. Все логистические цепочки и логистические пути, угрозы и риски. Потенциал там просто колоссальный. Об этом потенциале знают и в последнее время все больше интересуются именно этим аспектом, в том числе наши партнеры из Китайской Народной Республики.

— В каком состоянии находится экономика Коморских островов?

— В экономическом плане Коморские острова очень небольшое государство. С населением порядка 800 тысяч человек. Но острова обладают совершенно уникальной природой и там можно развивать туристическую отрасль. Это то же самое, что Занзибар или Маврикий. Я думаю, что для наших туристов было бы интересно, если бы там возникла российская туристическая активность. Еще в экономическом плане мы знаем, что Коморские острова почти все продовольствие импортируют. У них большой запрос на пшеницу и муку. Мы знаем, что наши инициативы в этом направлении были и гуманитарного характера, но могут быть и коммерческими, потому что там тоже этот интерес существует.

— Какие настроения сейчас у жителей Коморских островов?

— На данный момент у жителей Коморских островов очень ярко выражено антифранцузские настроения и антифранцузский подход. Они не прощают колонизаторов, которые выкачивали из них все ресурсы, не давая ничего взамен. И тут все больше и политиков, и обычных граждан обращают внимание на государства зоны Сахеля, такие как Буркина-Фасо, Нигер, Мали. Все больше людей считают, что Коморским островам уже пора задуматься о присоединение к новообразованному союзу.