Захарова обвинила ООН в покрывательстве репрессивных режимов в Прибалтике

Структуры ООН покрывают полицейские и репрессивные режимы Прибалтики, нарушающие права русскоязычного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Захарова отметила, что Россия квалифицирует отношение ооновских и прочих профильных структур как «покрывательство полицейских и репрессивных режимов Латвии, Литвы, Эстонии».

«Мы регулярно поднимаем вопросы и репрессий в отношении русского и русскоязычного населения властями Латвии, Литвы, Эстонии и преследований, и ограничений по национальному признаку», — сказала Захарова.

По ее словам, это происходит в рамках правозащитных площадок ООН в Нью-Йорке, и Женеве, а также на площадке ОБСЕ. Российские дипломаты направляют обращения профильным мониторинговым и исполнительным структурам, призывая дать оценку противоправным действиям властей Прибалтики. Однако ответа, как правило, нет, либо приходят отписки.

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«Учитывая политизированный крен в работе и ооновских структур, и ОБСЕ это стало рутиной дня», — добавила представитель МИД РФ.

Однако российские делегации и дипломаты не намерены отступать. Они будут добиваться ответов и идти вперёд, заверила Захарова.