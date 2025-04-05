В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь в выходные

Депутат Госдумы и член комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев подчеркнул благоприятные последствия, наблюдаемые в ряде регионов России, где введены ограничения на реализацию алкогольной продукции в рабочие дни. Он выступил с инициативой о расширении подобных мер и на выходные.

В ряде субъектов РФ, включая Вологодскую, Московскую, Калужскую области, Якутию, Бурятию, Забайкальский край и Санкт-Петербург, введены новые правила, согласно которым продажа спиртного разрешена лишь в будни в течение определенного времени суток. Подчеркивается, что в некоторых населенных пунктах Якутии и Бурятии полностью отказались от торговли алкоголем.

«Я бы отметил главное: нет никакого алкогольного протеста … Люди поддерживают, соблюдают закон, это хорошая мера. Я считаю, что такая мера должна быть и в выходные дни», - приводит ТАСС заявление Хамзаева.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что в течение первого месяца действия ограничительных мер в Вологодской области зафиксировано снижение продаж алкоголя на 19%, а в специализированных алкомаркетах – на 50%. Кроме того, происходит закрытие точек, торгующих алкоголем на розлив. По мнению депутата, это ведет к сокращению числа драк, дорожно-транспортных происшествий, а также инцидентов и правонарушений.