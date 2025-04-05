Матвиенко с рабочим визитом посетит Узбекистан

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направляется с рабочим визитом в Узбекистан для участия в юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС). Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, запланирован ряд встреч с руководством Узбекистана, парламентариями страны, а также контакты на полях форума.

"Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, удостоенный права принимать у себя Ассамблею МПС - старейшей межпарламентской организации в мире. 150-я юбилейная Ассамблея - это очень важное мероприятие и особая честь", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.

Программа визита

Матвиенко встретится с руководством Узбекистана и парламентариями страны.

"Будут обсуждаться вопросы широкого спектра двусторонних отношений, в том числе по парламентской линии", - уточнили в пресс-службе Совета Федерации.

Кроме того, в преддверии Дня Победы спикер Совфеда встретится в Ташкенте с ветеранами войны и блокадниками Ленинграда, которые в раннем детском возрасте были эвакуированы в Узбекистан, ставший для них вторым домом. Матвиенко вручит им юбилейные медали "80 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов".

Что касается мероприятий Ассамблеи МПС, то Матвиенко выступит на пленарном заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в рамках Общей дискуссии по теме "Парламентские действия во имя социального развития и справедливости". Также состоится ее встреча с председателем МПС, председателем Национального собрания Объединенной Республики Танзании Тулией Эксон. Помимо этого, запланированы контакты с главами зарубежных парламентских делегаций "на полях" форума.

Работа российской делегации

Мероприятия 150-й Ассамблеи МПС проходят в Ташкенте 5-9 апреля. В них, помимо Матвиенко, возглавляющей российскую делегацию, примут участие заместители председателя Совета Федерации Константин Косачев и Инна Святенко, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, первый заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре, сопредседатель от российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Узбекистана Ильяс Умаханов, первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева.

Косачев и сенаторы РФ примут участие во встрече геополитической группы МПС "Евразия" и в заседании Руководящего совета МПС, Андрей Денисов - в координационной встрече руководителей парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в МПС.

Также Косачев, Святенко и Денисов будут участвовать в заседании рабочей группы МПС по мирному разрешению конфликта на Украине. Гумерова выступит на заседании рабочей группы МПС по вопросам науки и техники и в ходе тематической дискуссии "Использование религиозных и этических ценностей для развития парламентского диалога и мирного сосуществования". Двойных станет участником семинаров по повышению эффективности парламентского взаимодействия в сфере экологии и климатической повестки.

Парламентарии работают на площадках постоянных комитетов МПС: по вопросам мира и международной безопасности, по вопросам устойчивого развития, по делам ООН, по вопросам демократии и прав человека. Также участвуют в мероприятиях Форума женщин-парламентариев.

О Межпарламентском союзе

Межпарламентский союз - старейшее и крупнейшее международное объединение парламентариев мира. Он был основан по инициативе видных политических деятелей-пацифистов - англичанина Вильяма Рэндала Кремера и француза Фредерика Пасси (впоследствии были отмечены Нобелевской премией мира). Это первая международная организация, задачами которой стали продвижение идей мира и мирного урегулирования споров, развитие международного сотрудничества, укрепление парламентских институтов во всех странах, защита прав человека. Сегодня МПС, в состав которой входят парламенты 180 стран, является своеобразным дискуссионным клубом по глобальным вопросам. В центре внимания МПС такие проблемы, как разоружение, защита прав человека, просвещение и здравоохранение, а также окружающая среда, борьба с наркомафией.