Ввод так называемых миротворцев НАТО на Украину для России неприемлем. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

По его словам, ввод натовских войск на Украину фактически будет завуалированным вступлением республики во враждебный России альянс. Чиновник подчеркнул, что Россия этого не допустит, подобный шаг серьезно повышает риск начала Третьей мировой и ядерной войны.

Сальдо добавил, что Украина не соблюдает даже мораторий на удары по объектам топливно-энергетических комплексов, и нет никакой гарантии, что страна будет соблюдать более масштабное соглашение.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане стран ЕС отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

4 апреля на Украине прошли переговоры с представителями Франции и Великобритании по размещению военного контингента. Французскую делегацию возглавил начальник Генштаба Франции генерал Тьерри Буркхард, британскую — глава Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.