Немецкий МИД, до сих пор управляемый "реваншисткой и неонацистcкой" Анналеной Бербок, претендующей на пост председателя Генассамблеи ООН, рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Беларуси на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тут ничего нового", - добавила дипломат.

Далее она привела цитату из немецкой газеты Berliner Zeitung и, в частности, закрытый документ МИД ФРГ, согласно которому "русских и белорусов не будут допускать… даже к физическому присутствию на праздничных церемониях. Более того, их будут, внимание, насильно выдворять".

Захарова так прокомментировала эту информацию: "Сам по себе тот факт, что идейные наследники и прямые потомки гитлеровских палачей будут "выдворять" русских с торжественных мероприятий, посвященных Победе, уже выглядит вопиющим оскорблением. Однако даже тут Бербок и ее айнзац-команда не оригинальны, а почти дословно заимствуют опыт предшественников".

О ком речь?

Мария Захарова напоминает, что 21 сентября 1939 года начальник гестапо Рейнхард Гейдрих подписал указ о создании гетто в Западной Польше для "сельских евреев в крупных городах".

"Немцам, - подчеркивает российский дипломат, - необходимо было избавиться от неугодных им евреев на немецкой территории, создать места их компактного проживания".

Тогда айнзацгруппы полиции и коллаборантов начали, "как, кстати, и предписано в документах Гейдриха и Бербок, "выдворять" мирных жителей по этно-национальному принципу", пишет Захарова и, по ее словам, с 1939 по 1944 годы немцы создали более 1300 гетто на всей подконтрольной Рейху территории.

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Дипломат также подчеркнула, что "в год 80-летия Победы Анналена Бербок и ее аппарат продолжают воссоздавать используемые нацистами бесчеловечные практики". А выдворение русских, белорусов, бывших советских граждан, в т.ч. евреев с торжественных мероприятий - это "возрождение нацизма... "Триумф воли" Бербок".