В Госдуме обсудили перевод школьников за буллинг в спецучреждения

В Госдуме в ходе работы над законопроектом о профилактике травли среди детей обсуждается возможность перевода детей в спецучреждения или на домашнюю форму обучения за буллинг, заявил глава думского комитета по молодёжной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артём Метелев.

«(Законопроект предполагает. — RT) в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения, привлечения родителей к этому процессу», — цитирует его ТАСС.

Метелев пояснил, что такие действия одного ребёнка влияют на права на образование других детей.

Психолог Андрей Зберовский ранее заявил, что администрация школы должна реагировать на буллинг.