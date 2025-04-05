В Госдуме обсудили перевод школьников за буллинг в спецучреждения

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В Госдуме в ходе работы над законопроектом о профилактике травли среди детей обсуждается возможность перевода детей в спецучреждения или на домашнюю форму обучения за буллинг, заявил глава думского комитета по молодёжной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артём Метелев.

В Госдуме обсудили перевод школьников за буллинг в спецучреждения
© РИА Новости
«(Законопроект предполагает. — RT) в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения, привлечения родителей к этому процессу», — цитирует его ТАСС.

Метелев пояснил, что такие действия одного ребёнка влияют на права на образование других детей.

Психолог Андрей Зберовский ранее заявил, что администрация школы должна реагировать на буллинг.

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