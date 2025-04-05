Россия может начать строительство АЭС еще в одной стране Африки

МИД Нигера не исключил строительства АЭС при помощи России

Газета.Ru

Нигер не исключает возможность строительства атомной электростанции на территории страны при помощи России.

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Об этом РИА Новости заявил глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре.

«Почему нет? Это не выходит за рамки наших возможностей, атомная электростанция — это не такая уж большая проблема», — подчеркнул он.

Глава МИД Нигера напомнил, что у страны есть собственный институт, который занимается атомной энергетикой. Нигер, отметил Сангаре, уже применяет мирный атом в медицине, а также планирует применять его в сельском хозяйстве для повышения урожайности.

В прошлом году государственная корпорация «Росатом» начала строительство атомной электростанции «Эд-Дабаа» на севере Египта.

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«Эль-Дабаа» станет первой атомной станцией Египта и первым крупным проектом «Росатома» в Африке. На строительство станции выделено $30 млрд, она будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый.

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