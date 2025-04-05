В России заявили об угрозе большой войны в Европе

Из-за европейских политиков продолжается конфликт на Украине и не исчезает угроза большой войны, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал западные страны усилить давление на президента России Владимира Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров по Украине.

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«В странах Европейского союза почти три десятка министров. У них там еще есть министры обороны, тоже самое говорящие, еще есть председатели правительств. Это все для меня белый шум, это имитация бурной деятельности. Проблема только в одном — что из-за таких, как они, конфликт на Украине продолжается и угроза большой войны в Европе не исчезает», — отреагировал Климов.

До этого бывший президент Франции Франсуа Олланд заявлял, что с Путиным можно договориться, но для этого нужны какие-либо рычаги воздействия.