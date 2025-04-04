WP: идея США вбить клин между Россией и Китаем ошибочна

Идея США вбить клин в отношения между Россией от Китаем является ошибочной, Москва и Пекин будут и дальше развивать сотрудничество, несмотря на намерения американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение выразил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес в своей авторской колонке.

"За стремлением президента Дональда Трампа встряхнуть глобальный военный и экономический порядок стоит большая, но глубоко ошибочная идея: он убежден, что новые мощные Соединенные Штаты смогут отдалить Россию от Китая и стать влиятельным посредником между Москвой и Пекином", - полагает автор. При этом он считает, что в политике Трампа в отношении России и Китая "может крыться серьезная опасность".

Обозреватель WP также полагает, что надежда на сближение с Россией при отдалении РФ от КНР "может оказаться иллюзорной". В то же время США "могут серьезно навредить своим союзам в Европе и Азии, поскольку страны там сомневаются в готовности Америки сдерживать российскую и китайскую мощь", утверждается в статье.