Депутат Милонов получил ранение на СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что во время боевых действий на фронте СВО получил ранение. Однако он не стал сразу рассказывать об этом, чтобы информацию не использовали в информационной войне.

«Противник может использовать гибель или ранение в своей информационной войне, именно поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — заявил Милонов.

Его слова передает «Комсомольская правда».

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В качестве старшего наводчика противотанковой артиллерийской батареи, Милонов управлял орудием «Рапира», занимался подготовкой и заправкой снарядов, а также оказывал поддержку пехоте ВС РФ. Он упомянул, что его батарея была одной из первых, кто вошел в населенный пункт Попасная (ЛНР) в составе объединенной группы. Большую часть времени депутат проживал в Горловке (ДНР), в месте дислокации. Его пушка находилась в четырех километрах от линии фронта, и Виталий Милонов на мотоцикле добирался до нее за семь минут.

В настоящее время депутатам официально запрещено длительное пребывание в зоне спецоперации, именно из-за этого Милонов вернулся домой. По словам парламентария, если бы не это ограничение, он бы предпочел остаться на месте.