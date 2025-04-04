Официальный представитель МИД России дел Мария Захарова заявила, что Украина демонстрирует свою неготовность к прекращению огня. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно мнению Захаровой, Украина показывает это своими последними атаками. Она также добавила, что ВСУ продолжают атаковать российское приграничье, в попытке посеять панику среди граждан России.

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«Все эти факты говорят о том, что в планы киевской хунты не входят прекращение огня и достижение политического урегулирования конфликта. У режима Зеленского нет политической воли к миру», — заявила она.

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