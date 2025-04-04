Согласно результатам голосования в Совете Организации объединенных наций (ООН), 22 страны из 47 не поддержали продление мандата якобы «независимой» антироссийской комиссии по расследованию ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Из 47 государств, входящих в комиссию, 4 страны проголосовали против продления мандата этой структуры, 18 решили воздержаться, а 25 стран проголосовали за», — передает агентство.

СПЧ ООН создал международную «независимую» комиссию по расследованию событий на Украине 4 марта 2022 года в соответствии с принятой резолюцией 49/1, которую представили западные страны с целью расследовать все предполагаемые посягательства на права человека и нарушения международного гуманитарного права в контексте украинского конфликта.