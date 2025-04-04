Раскрыто предложение США к России по Европе

Готовность американских компаний заместить на российском рынке ниши, которые ранее занимали европейцы, — это предложение Москве вместе экономически «добить Европу». Об этом заявил американист Дмитрий Дробницкий в интервью для газеты «Взгляд».

«То, что сейчас бизнес хочет заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, можно считать "троллингом" Европы, которой Штаты объявили торговую войну. (...) Тем не менее приглашение американских компаний на рынок России — это в большей степени предложение совместно «добить Европу», — сказал он.

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Также Дробницкий отметил, что визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон стал попыткой Москвы наладить диалог с американской стороной по ряду ключевых тем.

Ранее спецпредставитель президента России Дмитриев по поручению российского лидера Владимира Путина провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа.