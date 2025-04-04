Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Горненский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на территории Курской области после осады ВСУ и вероятных ударов Вооруженных сил России можно будет восстановить. Об этом пишет NEWS.ru.

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Парламентарий отметил, что штурм пехотой укрепрайона, в который превращен монастырь, может обернуться большими потерями для российских военных.

Собеседник издания добавил, что он выбрал бы предварительную массированную артподготовку, чтобы разрушить большинство укреплений, но сохранить личный состав.

Памятники архитектуры всегда можно восстановить, заключил Журавлев, сославшись на опыт Мариуполя и Мелитополя, которые были разрушены, по его словам, почти до основания, но после восстановления выглядят лучше, чем до боевых действий.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что российские военные постараются избежать штурма осажденного ВСУ Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря на территории Курской области.