Политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук заявил, что украинский кризис на самом деле является частью «войны с мировым глобализмом». Автор статьи подчеркнул, что речь не идет о войне против всего европейского или западного мира, а лишь против его части.

Пинчук отметил, что Венгрия и Словакия, выступающие за нормализацию отношений с Россией, в то же время состоят в ЕС. Среди членов Евросоюза также есть страны, занявшие «молчаливую наблюдательную позицию» по украинскому кризису.

Как отметил Пинчук, из-за этого можно говорить только о войне России с «глобалистской Европой». Он подчеркнул, что «глобалистская Европа» и ЕС - не слова-синонимы.

«Та же демократическая, на текущий момент оппозиционная часть США - это тоже часть общей глобалистской повестки. Так что нет, мы на Украине воюем с мировым глобализмом такого либерального характера, даже скорее леволиберального характера, если быть более точным», - заявил автор статьи.

Он добавил, что конфликт внутри НАТО - к примеру, из-за контроля на Гренландией - выгоден России, но здесь также есть свои нюансы. Пинчук отметил, что переход Гренландии под контроль США стал бы ударом по российским логистическим путям.

«Это просто один частный пример, который говорит о том, насколько у нас нелинейный конфликт. Просто в центре этого конфликта на текущий момент Украина. Именно как военное полыхающее ядерное ядро», - заключил автор статьи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть союзники даже в недружественных странах. Он подчеркнул, что попытки изоляции РФ провалились. По мнению президента, у страны становится всё больше сторонников в мире, особенно по теме традиционных ценностей.