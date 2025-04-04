В России назвали причину восхищения Маска Путиным

Восхищение американского миллиардера Илона Маска президентом России Владимиром Путиным, о котором рассказал его отец, является «проявлением гениальности» бизнесмена. Об этом заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.

Ранее отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил, что вся его семья, в том числе и сын, восхищается президентом России Владимиром Путиным и считает его примером сильного лидера.

По мнению Сергея Маркова, совершенно не обязательно, что Маск должен поддерживать политику главы России, но он имеет право восхищаться личностью Владимира Путина.

«Вообще восхищение Путиным - это проявление гениальности Маска. (…) Восхищаться Путиным как человеком и как лидером, - это проявление качества человеческой личности. Вот Маск - сам супермен. Поэтому ему нравится супермен Путин», - заявил он.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп сообщил окружению о предстоящем уходе Маска с поста главы Департамента госэффективности (DOGE). Отмечалось, что это произойдет в ближайшие недели.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что миллиардер останется в правительстве США в качестве советника, так как его борьба с «неконтролируемой бюрократией» еще не завершена.