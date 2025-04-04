В Кремле оценили угрозы Трампа начать новый конфликт

Россия выступает за политико-дипломатическое решение проблемы ядерной программы Ирана и не приемлет военные инструменты.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только политико — дипломатическим средствами, исключительно», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Россия призывает к сдержанности в вопросе иранской ядерной программы и ставке исключительно на дипломатию.