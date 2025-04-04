Из России вышлют трех дипломатов Молдавии

Мария Иванова

Российские власти объявили персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии, «исходя из принципа взаимности». Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Три молдавских дипломата будут высланы из России
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В конце марта МИД Молдавии объявил о высылке трех российских дипломатов. В Кишиневе заявили, что это решение основано на «явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу».

В пятницу, 4 апреля, в МИД России был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. Ему был заявлен «решительный протест» в связи решением молдавских властей.

В МИД РФ подчеркнули, что российское посольство в Молдавии действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции 1961 года. Любые попытки обвинить российскую дипмиссию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой никаких оснований, подчеркивается в сообщении.

В качестве ответной меры российские власти объявили персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии. Эти сотрудники должны будут покинуть РФ.

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