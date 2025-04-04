Три молдавских дипломата будут высланы из России

Российские власти объявили персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии, «исходя из принципа взаимности». Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В конце марта МИД Молдавии объявил о высылке трех российских дипломатов. В Кишиневе заявили, что это решение основано на «явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу».

В пятницу, 4 апреля, в МИД России был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. Ему был заявлен «решительный протест» в связи решением молдавских властей.

В МИД РФ подчеркнули, что российское посольство в Молдавии действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции 1961 года. Любые попытки обвинить российскую дипмиссию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой никаких оснований, подчеркивается в сообщении.

В качестве ответной меры российские власти объявили персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии. Эти сотрудники должны будут покинуть РФ.