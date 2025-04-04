В Кремле прокомментировали новости о скором разговоре Путина и Трампа

В графике президента России Владимира Путина на ближайшие дни нет разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники в европейских странах сообщило, что беседа лидеров России и США может состояться уже сегодня или сразу после выходных.

«Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет», - заявил представитель Кремля.

Президенты США и России ранее провели два телефонных разговора. В ходе беседы 18 марта, которая продолжалась около двух часов, Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе сторон украинского кризиса от ударов по объектам энергетики на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.