В Кремле оценили последствия пошлин Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тарифная политика президента США Дональда Трампа не играет на руку России, хотя Москвы эти меры и не коснулись из-за отсутствия торговли с Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС.

В начале апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». В частности, администрация США ввела 20-процентные пошлины в отношении стран ЕС, обложила 24-процентным тарифом Японию и подготовила тариф в 25 процентов для Южной Кореи.

В отношении Тайваня - ведущего поставщика чипов, лидерство в производстве которых Трамп мечтает вернуть американцам - будут введены 32-процентные пошлины. Вьетнам американцы обложили одним из самых высоких тарифов - в 46 процентов, а Украину - пошлиной в десять процентов.

При этом пошлины не вводились в отношении России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи. В Белом доме заявили, что из-за санкций эти страны уже ограничены в своих возможностях торговать с США.

«Вряд ли это [пошлины - прим.ред.] на руку [России]. Россия, по понятным причинам, в этот список не попала, потому что у нас как таковая торговля в осязаемых цифрах отсутствует с Соединенными Штатами, по сути сейчас торгово-экономических отношений никаких нет», - так эти меры прокомментировал Песков.

Он добавил, что мировая экономика реагирует на решения Трампа «весьма и весьма эмоционально». Песков указал на «достаточно высокий уровень турбулентности» на международных рынках.

«Сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит», - подчеркнул представитель Кремля.

Также он упомянул «весьма неблагоприятные прогнозы» от разных экономистов, в том числе всемирно известных экспертов, которые с пессимизмом воспринимают последние новости.