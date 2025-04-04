В Госдуме рассказали о спорах по поводу выплат беременным школьницам

Инициатива о выплате беременным школьницам вызвала дискуссию в обществе и, в том числе, в родительских сообществах, так как она сама по себе очень спорная.

Об этом в пресс-центре НСН рассказал депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов.

«Если говорить конкретно про эту инициативу, это очень спорный момент. В некоторых субъектах введены такие выплаты: молодые девушки очень часто идут на то, чтобы делать аборт, боятся будущего, осуждения, у них нет уверенности, что у них будет поддержка и помощь со стороны родителей, второй половинки. Это приводит к тому, что в будущем у них появляются проблемы с репродуктивной системой, им сложнее забеременеть. Такая мера по замыслу авторов должна сподвигнуть их сохранить ребенка и репродуктивное здоровье. С другой стороны, это вызывает большую дискуссию в родительской среде. Здесь есть очень негативные отзывы, потому что родители считают, что эта мера подтолкнет к ранним беременностям. Я думаю, что мы уже в ближайшее время получим отклик о том, как это реализуется», - рассказал он.

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