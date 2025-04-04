Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев провёл переговоры с ключевыми сотрудниками американской администрации.

Среди ключевых тем, затронутых в ходе диалога, были обозначены следующие: стороны достигли существенного продвижения в вопросе согласования условий прекращения боевых действий на территории Украины. Также представители бизнеса США выразили заинтересованность в том, чтобы занять освободившиеся ниши, ранее принадлежавшие европейским компаниям, покинувшим российский рынок.

Одной из важных тем стало возобновление прямых рейсов между Россией и США — обсуждение этого вопроса находится в активной фазе. Кроме того, в беседах с командой Дональда Трампа особое внимание было уделено сотрудничеству в Арктике, а также вопросам, связанным с добычей и поставками редкоземельных элементов.

Стало известно, с кем Дмитриев встречался в Вашингтоне

Как отметил Дмитриев, для урегулирования оставшихся спорных моментов между Москвой и Вашингтоном потребуется провести ещё несколько раундов переговоров.

«Последние два дня по поручению Президента Путина я проводил встречи здесь, в Вашингтоне, с ключевыми членами администрации Трампа. Я бы сказал, что мы сегодня сделали и вчера три шага вперед по большому количеству вопросов. Но, безусловно, их накопилось, "а" – очень много, и "б" – фактически, три года не было коммуникации между Россией и США. Поэтому процесс диалога, процесс решения, он займет какое-то время, но при этом он точно идет позитивно и конструктивно», – рассказал Дмитриев.

Дипломат Кирилл Дмитриев в ходе своего визита в США провёл переговоры не только с представителями команды Дональда Трампа, но и встретился с американскими сенаторами. Как сообщает NBC News, среди участников обсуждений был республиканец Линдси Грэм, известный своей жёсткой позицией в отношении России и недавним предложением нового пакета антироссийских санкций. Встреча прошла вечером в Белом доме, и представители Трампа также приняли в ней участие.

Тем временем, как утверждает NBC со ссылкой на источники в администрации США, ближайшее окружение Трампа выступило против его прямого контакта с президентом России до достижения договорённости по прекращению конфликта на Украине. По информации телеканала, сотрудники штаба президента обеспокоены тем, что он может проигнорировать эти советы и неожиданно выйти на связь с Владимиром Путиным.

В интервью, данному 30 марта телеканалу NBC, Трамп заявил о намерении поговорить с российским лидером в ближайшие дни. Однако, согласно сведениям того же телеканала, представители Белого дома считают, что подобная инициатива может быть преждевременной, если не будет достигнуто соглашение по прекращению огня. Bloomberg отмечает, что в данный момент Вашингтон ожидает возвращения Кирилла Дмитриева, чтобы он представил Путину итоги переговоров.

Политолог Марат Баширов отмечает, что Дмитриев, будучи ключевой фигурой в контактах между Москвой и Вашингтоном, в большей степени занимается коммерческими вопросами. Однако, по его словам, этот «деловой канал» не только демонстрирует позитивный настрой в целом, но и движется быстрее, чем переговоры по украинской тематике, особенно в плане поиска точек соприкосновения.

«Дмитриев работал в США два дня, что говорит о конкретных темах, которые получали развитие и ответную реакцию. Много попыток сорвать переговоры, но стороны понимают это. Высокая детализация повестки, а значит есть предварительная работа сторон, в том числе и через посольства. Дмитриева пригласили в Вашингтон для переговоров, а это зеркальное отражение визита спецпредставителя Уиткоффа в Москву. Такой паритет в дипломатии говорит о важности взаимодействия. Встреча Президентов Путина и Трампа состоится в ближайшие месяцы», – резюмирует Баширов.

Сам же лидер США выразил уверенность в том, что и Путин, и Зеленский готовы к заключению сделки по Украине. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами в своем самолете.