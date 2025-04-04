Спецпредставитель Путина назвал приемлемыми некоторые гарантии безопасности для Украины
Некоторые гарантии безопасности для Киева могут быть приемлемы для России в том или ином виде.
Такое заявление сделал спецпредставитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает Politico.
«Некоторые гарантии безопасности в какой-то форме могут быть приемлемы», — отметил Дмитриев, не уточнив, какие именно.
При этом глава РФПИ исключил возможность вступления Украины в НАТО, назвав такое развитие событий невозможным.
Госсекретарь США рассказал о гарантиях безопасности для Украины
Спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев 2-3 апреля по поручению Владимира Путина проводил в США встречи с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа.
Глава РФПИ рассказал о попытках сорвать диалог Москвы и Вашингтона. По его словам, это делается западными силами, которые заинтересованы в сохранении напряженности и боятся развития российско-американского сотрудничества.