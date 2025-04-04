В Кремле ответили на вопрос о сигналах ЕС по переговорам с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа не демонстрировала готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле пока не получали от европейских стран никаких сигналов о готовности к диалогу. Это касается и возможных переговоров европейцев с Путиным, отметил пресс-секретарь президента.

Заявление Пескова прозвучало на фоне продолжающихся переговоров России и США. На этой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон, встретился с чиновниками Белого дома и сенаторами-республиканцами.

По итогам визита в США Дмитриев сообщил, что был достигнут значимый прогресс в переговорах о прекращении огня. По его мнению, администрация Трампа слышит позицию РФ и понимает озабоченности Москвы.

Россия и США «за последние два дня сделали три шага вперед», подчеркнул Дмитриев. В то же время он отметил, что потребуется еще ряд встреч, чтобы разрешить все разногласия.