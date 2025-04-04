Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Гавану

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в столицу Кубы - Гавану, передает корреспондент ТАСС.

Здесь 4 апреля состоится 22-е заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Представители профильных ведомств и бизнеса России и Кубы обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая промышленность, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, образование, культуру и туризм, а также подпишут ряд соглашений.

Также вице-премьер РФ примет участие в старте работы выставки "Эволюция технологий на Кубе: вызовы и возможности для новых поколений", посетит образовательные и производственные площадки.

Днем ранее Чернышенко посетил мавзолей Второго восточного фронта им. Франка Паиса в Сантьяго-де-Куба, где вместе с 89-летним старшим полковником Альберто Баскесом Гарсией возложил цветы к вечному огню. Еще одним пунктом визита стали казармы Монкада - комплекс исторических зданий, расположенных в Сантьяго-де-Куба. В сентябре 2024 года после капитального ремонта здесь вновь открылся музей, посвященный революционной борьбе.