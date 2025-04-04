В России раскрыли, за что Европа хочет судить Илона Маска

Политические элиты стран ЕС «с радостью» отдали бы американского миллиардера под суд за свободное выражение своего мнения. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

© Газета.Ru

Сенатор обратил внимание на намерение ЕС оштрафовать Маска на $1 млрд за «дезинформацию». «Дезинформацией» в Брюсселе называют все, что не повторяет его собственную ложь, отметил Пушков.

«Маска в либеральной Европе ненавидят, возможно, даже больше, чем Трампа и Вэнса, особенно за поддержку АдГ в Германии и свободное выражение своего мнения, что для нынешней Европы совершенно недопустимо. Они с радостью отдали бы его под суд, как Марин Ле Пен, да руки коротки», - считает он.

Брюссель рискует еще больше осложнить и без того плохие отношения с Вашингтоном на фоне начала политического преследования Маска, считает Пушков.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Маск сохранит свое место в правительстве Соединенных Штатов в качестве советника президента США Дональда Трампа, роль бизнесмена в борьбе с неконтролируемой американской бюрократией еще не окончена.