Администрация американского лидера Дональда Трампа добилась существенного прогресса относительно урегулирования украинского кризиса. Таким образом, она предотвратила начало третьей мировой войны, об этом заявил спецпредставитель президента РФ Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.

«У нас идут продуктивные обсуждения. Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий. Но нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже добилась значительного прогресса в урегулировании украинского вопроса», — отметил Дмитриев.

Спецпредставитель Путина назвал причину отсутствия просьб о снятии санкций

Ранее Кирилл Дмитриев пригласил коллег из США посетить Москву. По его словам, прямой диалог между РФ и Штатами позволит «как раз не искажать информацию» и четко обсудить все важные вопросы.