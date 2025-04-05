Пушков: итогом дела против Ле Пен стали возмущения французов и поддержка Трампа

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что итогом дела против лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уже стали возмущения французских граждан, рост числа членов партии политика, а также поддержка со стороны президента США Дональда Трампа.

«Три судьи, вынесших приговор, скрываются от возмущённых сограждан, им выделена охрана. «Национальное объединение» пополнилось за считаные дни 20 тыс. новых членов. И Дональд Трамп потребовал свободы для Марин Ле Пен...» — написал он в своём Telegram-канале.

Ле Пен заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ для обжалования приговора

Ранее твит главреда RT Маргариты Симоньян о сроке для французского политика Марин Ле Пен стал хитом в Х: пост собрал более 1 млн просмотров, 30 тыс. репостов и 88 тыс. лайков.

31 марта суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах. В МИД России приговор назвали зачисткой политического пространства правящими элитами Евросоюза.