Дмитриев рассказал об итогах переговоров с командой Трампа по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия добилась успеха в сложных переговорах с США. Его слова передает kp.ru.

По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа показала созидательный подход и уважительное отношение в диалоге с российской стороной.

Дмитриев рассчитывает, что США и РФ найдут новые возможности

Дмитриев уточнил, что договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре стала прогрессом. Кроме того, стороны в ходе переговоров обсудили возобновление прямого авиасообщения.

«У нас идут продуктивные обсуждения. Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий. Но нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже добилась значительного прогресса в урегулировании украинского вопроса», — поделился Дмитриев.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпредставитель президента России Владимира Путина и и глава РФПИ Кирилл Дмитриев во время поездки в США и Европу пытался договориться о выводе замороженных российских активов на сумму $300 млрд.

Ранее Рубио сообщил, что на встрече с Дмитриевым обсуждали урегулирование на Украине.