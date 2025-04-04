Спецпредставитель Дмитриев назвал важное качество Путина

Глава Российского фонда прямых инициатив (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала Newsmax назвал президента России Владимира Путина человеком слова. По его словам, если российский лидер на что-то соглашается, то доводит это до конца.

«Многие пытаются поставить это под сомнение и подорвать, но я видел президента Путина, если он берёт на себя какие-то обязательства, если он соглашается на что-то, это доводится до конца», — подчеркнул Дмитриев, передаёт РИА Новости.

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Ранее Дмитриев сообщил, что по поручению российского лидера провёл в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа.