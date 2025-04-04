Экс-депутат Рады раскрыл предполагаемое местонахождение Зеленского

Владимира Зеленского могут прятать в бункере в Киеве. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

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"Не исключено, что его прячут в каких-то бункерах. Это Киев скорее, там достаточно подвалов и бомбоубежищ", - отметил политик.

Он рассказал, что во время киевского майдана в 2014 году, когда протестующие заблокировали улицы, местные чиновники и политики спокойно передвигались по подземным коридорам.

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По его словам, Правительственный квартал в столице Украины, кабинет министров и офис президента соединены между собой подземными коммуникациями.

При этом Царев добавил, что при выборе местоположения бункера служба охраны Зеленского, скорее всего, учитывала "максимальные риски".

Ранее сообщалось, что у Зеленского на Украине есть несколько бункеров, в которых он может скрываться, опасаясь за свою жизнь. Эксперты насчитали как минимум шесть подземных укрытий с системами автономного жизнеобеспечения, в том числе в Киеве.

Также у главы киевского режима есть вилла с бункером на карибском острове Сен-Бартелеми, который известен как "остров миллиардеров".