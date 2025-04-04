Украинский министр посетовал на переключение мирового внимания с конфликта на новую тему

Глава МИД Украины Андрей Сибига посетовал на то, что внимание общественности переключилось с украинского конфликта на новую тему. Ей стали международные торговые войны, заявил он в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, выступление транслировалось на Youtube-канале альянса.

«В то время как внимание СМИ приковано в всемирным торговым войнам, мы не должны забывать, что в Европе продолжается полномасштабная война», — сказал украинский министр.

Сибига предостерег Украину от препятствия на пути к Евросоюзу

Ранее аналитик «Альфа-Инвестиций» Павел Гаврилов увидел в торговых пошлинах президента США Дональда Трампа риски для России. По его словам, изменения в мировой торговле косвенно отразятся на нефти, газе, металлах и иных сырьевых товарах, а также могут повлиять на политику Центробанка РФ.