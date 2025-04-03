В Госдуме прокомментировали покупку Инстасамкой футбольного клуба

Всем следует заниматься своим делом, и спортсменам, и музыкантам, заявил зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее пиар-директор российской рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой (Инстасамка) Максим Столяров рассказал, что Зотеева и ее супруг Олег Еропкин приобрели футбольный клуб «Чертаново Медиа».

«Все-таки, как мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. Ведь футболисты не становятся владельцами музыкальных лейблов, хотя это тоже может быть весьма прибыльным бизнесом», — разъяснил Хамитов.

Спортсмены понимают, заметил парламентарий, что люди, которые не ориентируются в том или виде бизнеса, могут «загубить» даже самый удачный проект.

По его словам, приятно, что футбол настолько интересен людям разных профессий и сфер деятельности. Вместе с тем, добавил он, возникает «тревога за будущее этой замечательной игры».